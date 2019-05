Municípios

As professoras Marli Weimer, Jaqueline Linemann e Michele Baldissera, da Escola Estadual Monsenhor Seger, de Travesseiro, promoveram na quinta-feira, dia 16, o 3º Café Literário. O evento, realizado no auditório da escola, foi organizado com muita dedicação, competência e criatividade e contou com a presença de um número expressivo de pais e alunos do Ensino Fundamental e Médio. As apresentações da noite contaram com músicas, danças, declamações de poemas, contos e dramatizações, todas elas dedicadas a mãe e a mulher. Foram lembradas as mulheres esquecidas pela história, as mulheres mães, a força da mulher, bem como abordados temas como o feminicídio e a Lei Maria da Penha. Este momento mostrou aos pais o importante trabalho que é realizado em sala de aula, a criatividade dos alunos, a expressão oral, o envolvimento com a aprendizagem de uma forma lúdica, dinâmica e prazerosa. Durante a programação a aluna Letícia Martini declamou o poema Recomeço, de Bráulio Bessa.

Por daiane