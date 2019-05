Bocha

O Campeonato Integração de Bocha Noturno realizou na sexta-feira, dia 17, duas partidas válidas pela rodada da volta da fase semifinal. Em Alto Palmas/Capitão, jogaram Brasinha x Bar Zanotelli, que terminou com placar de 2 x 1 para o Bar Zanotelli. Este resultado classificou o Bar Zanotelli. Em Forquetinha, jogaram Forquetinha 3 x 0 Cruzeiro de Linha Bastos/Marques de Souza, resultado que classificou Forquetinha, que na rodada de ida havia perdido por 2 x 1.

Nesta sexta-feira, dia 24, começa a decisão do título entre Forquetinha e Bar Zanotelli que vai em busca do tri campeonato. Os primeiros três jogos ocorrem em Forquetinha. A decisão do campeonato está marcada para a sexta-feira, dia 31, em Linha Marinheira/Capitão. A festa, com almoço, solenidade e entrega da premiação, ficou agendada para o sábado, dia 8 de junho, em Forquetinha.

Por daiane