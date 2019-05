Geral

O Bistrô do Dália Supermercados de Arroio do Meio mudou de local. Agora o espaço está localizado no andar em que funciona a loja, ao lado da padaria e confeitaria, garantindo aos clientes que, ao mesmo tempo em que efetuam suas compras, possam aproveitar para tomar um café e/ou fazer um lanche.

O cliente escolhe os produtos que deseja consumir e senta-se no ambiente para fazer sua refeição. A sala no andar de cima, onde o Bistrô funcionava, está disponível para eventos com capacidade para até 60 pessoas. Quem quiser fazer uso do espaço não terá custo algum com a locação do ambiente, apenas pagará pelo que será consumido em comida e/ou bebida, incluindo alcoólica. “O espaço é maravilhoso e com uma visão privilegiada. Também dispomos de uma infraestrutura completa para eventos, tais como: chás de bebês, aniversários, reuniões corporativas, confraternizações, entre outros. Tudo isso sem o cliente gastar com a locação da sala, pois apenas investirá no que os convidados irão consumir”, comenta o gerente da Divisão Varejo, Daniel Weingartner.

Novos veículos

A frota de veículos dos supermercados foi renovada. Para a loja de Encantado foi adquirida uma Sprinter zero-quilômetro e para a loja de Arroio do Meio, uma Fiorino. Os veículos estão sendo utilizados pela entrega de rancho aos consumidores e, principalmente, para compras realizadas de forma on-line. Bem-estar aos clientes e também ao time de entregas; Sérgio Capalonga, Leandro Radaelli, Gilberto Arrus, Cristiano Capitanio e Samuel Schaffler.

