Futebol

A II Taça Integração de Futebol promovida pela Aemaso de Marques de Souza, realizou no domingo, dia 19, os jogos da rodada da volta da fase semifinal pela Série Ouro e da rodada de ida da fase semifinal pela Série Prata. Pela Série Ouro, jogaram em Canudos do Vale, Minuano 1 x 0 Brasil de Marques de Souza. Nos pênaltis o Minuano venceu por 6 x 5. Em Nova Santa Cruz, o Cruzeiro venceu por 2 x 1 do Estudiantes. Pela Série Prata, jogaram Bragantino 2 x 2 Brasil-AC e em Sério, o XV de Novembro ganhou por W.O. do Nacional, que não entrou em campo por falta de fardamento.

Após esta partida o Bragantino protestou contra o Brasil-AC pela inclusão de jogadores de forma irregular. Após análise da JJD, o Brasil perdeu seis pontos e por isso não vai mais enfrentar o Bragantino na partida da volta, ficando esta equipe com a vaga de finalista.

Diante desta decisão, neste domingo, dia 26, teremos uma partida pela Série Prata, reunindo em Forquetinha e Nacional x XV de Novembro. A partida inicia às 14h45min. A primeira partida da final da Série Ouro entre Cruzeiro e Minuano ficou marcada para o dia 02 de junho, em Nova Santa Cruz.

