Coluna do Alício

Considerado um dos municípios mais germânicos do Vale do Taquari, Westfália mantém entre seus moradores o uso do dialeto Sapato de Pau, o Plattdüütsk, que também virou símbolo em diversos pontos da cidade.

Casas típicas também são conservadas mantendo a tradição herdada pelos imigrantes westfalianos.

Por daiane