O Alto Taquari - Cotidiano

A Universidade do Vale do Taquari – Univates, no dia 9 de maio, a partir das 19h30min, realiza palestra com a jornalista Cláudia Dias Baptista de Sousa, conhecida por seu trabalho como Monja Coen. A atividade será no Teatro Univates, momento no qual a Monja falará sobre a sabedoria da transformação, levando o público a olhar para si mesmo e rever valores e conceitos.

Criada no Cristianismo, Coen é budista há mais de 30 anos. A líder espiritual é também palestrante e fundadora da Comunidade Zen Budista (criada em 2001). Hoje, aos 71 anos, Monja tem milhares de seguidores no canal MOVA, no YouTube, por meio do qual, divulga conteúdos sobre espiritualidade e a vida cotidiana no século XXI.

A monja budista tem diversos livros publicados e utiliza seus ensinamentos como ferramentas para tornar a sociedade contemporânea um lugar melhor. Conhecida nacionalmente, ela é a primeira mulher e a primeira monja de ascendência não japonesa a assumir a presidência da Federação das Seitas Budistas do Brasil.

A venda dos ingressos já está disponível na bilheteria do Teatro Univates ou on-line, por meio do sistema de inscrições da Univates. Os valores dos ingressos são: R$ 50 (1º lote); R$ 60 (2º lote) e R$ 70 (3º lote).

Com a atividade, a Univates busca oferecer à comunidade a possibilidade de aprofundar-se no autoconhecimento e na reflexão sobre a existência humana no mundo, visando a construção de uma cultura de paz e harmonia. Ao final do evento, haverá comercialização de livros e sessão de autógrafos com a autora.

Por daiane