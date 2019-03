Carta Branca

“Uma guerra sem os tiros” é a maneira como o escritor britânico George Orwell descreve os jogos de futebol entre seleções nacionais. Especialmente, quando os países que se enfrentam não mantêm relação de amizade.

***

Esta ideia aparece num texto escrito no ano de 1945, logo no final da 2ª. Guerra Mundial. Era uma época em que o mundo debatia estratégias para evitar que as nações voltassem a brigar entre si. Naquela altura, pensava-se que o esporte poderia ajudar a garantir a paz.

Exatamente nesse ambiente George Orwell tem coragem de expressar um pensamento que destoa totalmente do que a maioria pensa.

Antes de prosseguir, vale considerar o valor que têm as ideias capazes mostram um ângulo novo. Todos nós sabemos como é fácil ser levado pela correnteza e pensar como “todo mundo”. Sabemos também como é precioso – e saudável – ter ideias próprias e agir de acordo com elas. É por isso que ler um autor tão original como George Orwell faz todo o sentido.

***

Ainda a respeito do artigo escrito sobre futebol, Orwell acrescenta que sempre fica espantado ao ouvir que o esporte cria boa vontade entre as nações. Acontece – diz ele – que os esportes se tornaram muito competitivos. Joga-se para ganhar, não, por divertimento ou pelo valor do exercício físico. O ideal grego que marcou o nascimento dos jogos olímpicos – “Não importa ganhar ou perder, mas competir bem” – ficou distante. Isto vale especialmente quando jogam as seleções nacionais. É só observar o comportamento do público. O público não vai ao estádio para ver uma bela exibição. O público quer a vitória. Fica furioso com a derrota. O público acredita a sério que correr, saltar, chutar uma bola são formas de avaliar o país.

O artigo de Orwell vai mais longe. Acha que poucas coisas são tão eficientes como um campeonato de futebol para aumentar a má vontade, quando já existe alguma briga. E se alguém duvida, recomenda, por exemplo, um jogo entre judeus e árabes, diante de cem mil espectadores, metade de cada país…

***

George Orwell é o pseudônimo do escritor inglês Eric Arthur Blair (1903 – 1950). Pode ser considerado um dos escritores mais importantes do século XX. São dele obras muito conhecidas como “A revolução dos bichos” e “1984” – ambas também de grande sucesso no cinema.

Se alguém está procurando bons livros para ler, pode ir direto para “A revolução dos bichos” e para “1984” – não tem chance de erro. E, querendo buscar mais ideias interessantes, pode pegar o livro “Como morrem os pobres e outros ensaios”, que é onde encontrei essa reflexão de Orwell sobre o chamado espírito esportivo.

Por daiane