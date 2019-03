Futebol Amador

Teve início no domingo, dia 10, a 3ª Copa Integração de Futebol promovida pela Aslivata com a participação do Travesseirense, Guarani de Barra do Fão, São José de Coqueiro Baixo, Juventus de Coqueiro Alto, Canarinho de Pinheiros, Caçadorense de Linha Caçador, Imigrante de Tigrinho Alto e Relvado. A primeira rodada foi realizada no campo do Imigrante, em Linha Tigrinho/Nova Bréscia, onde na parte da manhã o Caçadorense venceu por 5 x 3 do Canarinho. Na parte da tarde jogaram Travesseirense 0 x 1 São José e Imigrante 1 x 2 Juventus.

O certame, que tem o apoio do Sicredi, continua domingo, dia 17, com a realização dos jogos da 2ª rodada no campo do Guarani de Barra do Fão, onde se enfrentam às 10 horas, as equipes do Travesseirense x Relvado. A rodada será completada às 14 horas com Canarinho x Imigrante e às 16 horas, jogam Guarani x Caçadorense. A Liga comunica que os atletas Charles Both e Mateus Zanatta, ambos do Travesseirense, estão suspensos por uma partida por expulsão. Do São José, está suspenso por duas partidas por expulsão, Vinicius Bonacina e com uma partida por citação em súmula, Luciano Conte.

Na primeira fase as equipes jogam todas contra todas com rodadas duplas para formar a Série Ouro com os quatro primeiros e a Série Prata com os demais. A partir da segunda fase, os jogos serão eliminatórios com ida e volta. Cada equipe poderá inscrever 25 atletas com vínculo no município de origem do clube. O valor do ingresso será de R$ 5 e o valor do almoço para as equipes visitantes será de R$ 25.

Por daiane