Geral

A agência do FGTAS/Sine de Arroio do Meio desenvolve durante o mês de março, sempre às sextas-feiras, o evento Ação Mulher, com atendimento preferencial ao público feminino. O primeiro dia da atividade foi a sexta-feira, 8 de março, Dia Internacional da Mulher e realizou vários encaminhamentos de candidatas às vagas disponíveis na agência. O trabalho segue hoje, dia 15, e também nos dias 22 e 29.

Para participar dos processos de seleção, as interessadas devem comparecer à agência levando Carteira de Trabalho, RG e CPF. A agente administrativa, Daiana Michelli Dutra, salienta que estes dias de evento não são de atendimento exclusivo para mulheres, apenas preferencial. A agência do FGTAS/Sine atende das 8h às 12h e das 13h às 17h30min para procura de vagas e, das 8h30min às 11h30min e das 14h às 16h30min, para encaminhamento do seguro-desemprego.

Por daiane