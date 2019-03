Geral

O show sobre duas rodas pelo 27º aniversário de emancipação político-administrativa do município de Capitão, promovido pelo Moto Clube Trilheiros de Capitão (Tricap) com apoio da Administração Municipal e do Sicredi, tem continuidade neste domingo, dia 10, com a realização do 9º Encontro de Trilheiros, evento que deverá reunir mais de 400 pilotos de várias regiões do Estado. A festa acontece no Parque Municipal de Eventos, de onde os pilotos fazem a largada às 08h30min para percorrer e desafiar um trajeto de 80 quilômetros de trilha com subidas e descidas em meio ao mato, áreas alagadas, pedras e estradas firmes, com retorno previsto para o Parque de Eventos, onde será servido almoço e feita a distribuição de camisetas e o sorteio de brindes.

A programação do Tricap pela passagem do 27º aniversário de Capitão iniciou no domingo, dia 03, com a realização da prova de abertura do Campeonato Regional Centro-Serra de Motocross. A promoção reuniu 150 pilotos que disputaram provas durante toda a tarde em 13 categorias, com expressiva participação do público que acompanhou atentamente as corridas, saltos, acrobacias e ultrapassagens dos pilotos. No final das provas, realizadas na pista de 1.400 metros do Parque de Eventos, o público assistiu ao show da banda Quinta Estação.

Em um dos intervalos do motocross, foi realizada solenidade com manifestação do prefeito Paulinho Scheidt; presidente da Câmara, Gesael Biasibetti e o vice-prefeito Daniel Hunhoff, que fez um discurso político citando obras e realizações da atual Administração Municipal de Capitão. Durante o ato solene que teve a participação de vereadores, secretários municipais e dirigentes do Tricap, foi anunciada a realização de uma prova de veloterra no mês de setembro, numa pista nova de 800 metros de extensão, instalada em uma área alugada ao lado do Parque de Eventos.

Por daiane