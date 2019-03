O Alto Taquari

A secretaria da Saúde de Pouso Novo, instituiu desde a semana passada, o Programa de Saúde na Comunidade, que consiste na visita de profissionais da secretaria da Saúde às comunidades. O objetivo do programa é promover uma saúde educativa e preventiva com informações e palestras através do médico Luiz, além do acompanhamento de enfermeira e psicóloga. Para o secretário da Saúde, Jacir Seibel, o programa leva a saúde para mais perto da população. Durante os encontros ocorrem dinâmicas com a presença de um fisioterapeuta e a possibilidade de as pessoas renovarem receitas ou realizarem consultas, além de oferecer aos presentes, exames de aferição da pressão arterial e da glicose. O programa deverá ser realizado em quatro ciclos de 11 encontros, sempre com assuntos e temas de áreas diferentes relacionadas à saúde pública.

Os encontros do programa serão sempre nas quartas-feiras a partir das 14 horas nos salões comunitários e escolas. O primeiro encontro foi realizado no dia 06, em Picada Taquari. Nesta semana o encontro foi em Santo Antônio da Divisa. O roteiro segue no dia 20, em Picada Castro; dia 27, em Medorema; dia 03 de abril, em Barro Preto; dia 10, em Alto Pouso Novo; dia 17, em Forqueta Alta; dia 24, em Barra do Fão; dia 08 de maio, em Arroio do Leite; dia 15, em Duduia e dia 22 de maio, na Sede.

Por daiane