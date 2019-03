Saúde

A Secretaria Municipal da Saúde de Arroio do Meio comunica que o Posto de Saúde Central estará aberto na manhã de sábado, 9 de março, das 8h às 11h30min, para atendimento exclusivo ao público feminino – coleta de Pré-Câncer e autorização de mamografia. A ação é alusiva ao Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março.

Na mesma ocasião será lançado o Calendário de Saúde Preventiva, com ações previstas para o ano todo, focadas em diferentes públicos, coordenadas pelas equipes das Estratégias de Saúde da Família (ESFs) dos bairros e Posto Central. Segundo o secretário da Saúde, Gustavo Zanotelli, a atenção à saúde preventiva e o acesso a exames e atendimentos ocorre durante o ano inteiro, com reforço e atenção especial nos meses comemorativos – março (Dia da Mulher), outubro (Rosa), Novembro (Feira de Saúde). A iniciativa visa alertar a comunidade sobre a importância da prevenção para o combate e cura do câncer.

Por daiane