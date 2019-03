Geral

A rua Bela Vista, Arroio do Meio, está sendo pavimentada com pedras de basalto no trecho dos Loteamentos Vale e Alto do Arvoredo. O calçamento beneficiará 22 lotes, num total de 2.880,58m² de pavimentação. A execução está por conta da empresa Companor, contratada pelos moradores, e deve ser concluída até o final de abril.

A obra é realizada no modelo associativo, que prevê o financiamento do material, contratação da empresa e mão de obra por parte dos moradores. A prefeitura, por sua vez, elaborou o projeto de engenharia, realiza os serviços de máquinas para a execução de drenagem pluvial, terraplenagem e patrolamento da via, além de acompanhar e fiscalizar o andamento da obra.

Histórico: Para viabilizar a obra de pavimentação, a Administração Municipal executou macrodrenagem em 2017 na via, visando solucionar antigo problema do loteamento em períodos de chuva. Na ocasião foram investidos mais de R$ 50 mil de recursos próprios do município, incluindo a detonação de rochas que apareceram no subsolo e na vala, tubulação de 1,20m de diâmetro, mão de obra e serviços de máquinas. A obra beneficiou moradores dos loteamentos Arvoredo, Vale e Alto Arvoredo, além dos recém-constituídos Monte Belo I e II.

Por daiane