Geral

Moradores da rua Benito Jacob Johann, no bairro Bela Vista, Arroio do Meio, foram surpreendidos por um incêndio, na noite de terça-feira, dia 12. Um dos pavilhões da empresa Esquadrias Bela Vista foi completamente destruído. Ninguém ficou ferido.

O Corpo de Bombeiros de Lajeado foi acionado às 21h50min e precisou do apoio da guarnição de Estrela, além de militares voluntários. Levaram duas horas para controlar as chamas e mais oito horas para extinguir o fogo. O trabalho dos bombeiros foi concluído às 7h15min da quarta-feira, quando foi iniciada a remoção dos entulhos e levantamento dos danos.

Segundo o proprietário, Eri Armindo Rohde, as imagens das câmeras de segurança serão usadas para identificar o foco e talvez as causas do incêndio. O proprietário recebeu a notificação do sistema de segurança da fábrica, mas quando chegou, os bombeiros já estavam no local. O motorista Lírio Dietrich, que mora quase em frente à empresa, lembra de ter notado muita fumaça na rua e, em seguida, houve uma queda geral de energia. Só então, percebeu o incêndio na fábrica.

Prejuízos

A fábrica de esquadrias era composta por dois pavilhões. No primeiro, ficavam o maquinário e a produção e, no segundo, o depósito de 450 m² com a madeira. Neste último, onde ocorreu o incêndio, houve perda total. Os bombeiros controlaram o fogo antes de chegar à parede que divide os dois pavilhões, impedindo que as chamas se espalhassem.

O proprietário calcula um prejuízo de R$ 1 milhão. Foram perdidos cerca de 300 m³ de madeira. “Conseguimos salvar toda a sala de produção e o mais importante é que ninguém se feriu. Agora é fazer a limpeza e começar o trabalho devagarzinho de novo”, avalia Rohde. Ele tem a empresa estabelecida naquele local há 28 anos.

Por daiane