O futebol de Pouso Novo que, por alguns anos estava participando de competições organizadas pela Litrafa de Travesseiro e Aslivata, este ano migrou para o município de São José do Herrval, onde, como convidado, participa do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. O certame é disputado por sete clubes de São José do Herval e Pouso Novo. Os jogos acontecem no campo municipal sempre com rodadas duplas. Após a primeira fase, onde jogam todos contra todos, classificam-se os quatro primeiros para a fase semifinal com jogos eliminatórios para indicar os dois finalistas.

A equipe de Pouso Novo, coordenada por Carlinhos Mocellin, já disputou dois jogos, um com vitória e outro com derrota. Neste sábado, às 15h45min, disputa sua terceira partida com a equipe São Sebastião, que vem da comunidade São Sebastião, do interior de São José do Herval. A partida vale pela 4ª rodada do carnê. O compromisso seguinte será dia 31, quando joga às 14 horas com Chapecó, pela 5ª rodada do Carnê.

