O Alto Taquari

A festa da Igreja Evangélica de Confissão Luterana do Brasil (IECLB) de Picada Essig/Travesseiro, presidida por José Cláudio Deves, realizada no domingo, dia 10, na União Comunitária de Picada Essig, foi além de integrar os festejos alusivos ao 27º aniversário do município. O evento serviu para celebrar e prestar uma série de homenagens que marcaram os 70 anos de fundação do Coral Misto de Picada Essig, que iniciou suas atividades no dia 19 de março de 1949, sob a regência de Erno Rheinheimer (in memorian) por mais de 34 anos. No início de suas atividades, o grupo mantinha um repertório exclusivo do folclore alemão, fazendo apresentações em cultos e festas na comunidade.

Durante a sua história na comunidade, que se destaca pelas lendas da colonização alemã, o grupo atualmente coordenado por Tóris Jommertz e regido desde 1984 por Décio Nied é formado por quatro homens e seis mulheres. O coral entoa hinos em português e alemão, divididos em tonalidades com quatro vozes: soprano, contra-altos, baixos e tenores. Os arranjos são feitos pelo maestro, com auxílio de um teclado que rege as melodias dos cantos.

No domingo, o coral se apresentou logo após o culto, celebrado pelo pastor Paulo Augusto Daenecke. A líder comunitária Marli Gonzatti Weimer, exibiu vídeo com narrativa, que contou a história do coral, inclusive com mostra de fotos antigas. A apresentadora ressaltou os nomes de Tóris Jommertz e Walter Weimer, que cantam por mais de 63 anos no grupo. “Este grupo se apresenta de forma voluntária e com paixão. Cantar é uma forma de louvar a Deus”, disse Marli, antes de conduzir a entrega de menção honrosa a cada integrante do coral. A solenidade encerrou com a apresentação de Alexandre e Renan Becker, filho e neto de integrantes do coral, que com gaita e violão interpretaram a música Montanha, de Roberto Carlos. A festa seguiu com almoço servido nas mesas decoradas com cravos e balões. Na parte da tarde teve sorteios e baile animado pela banda Companhia Musical.

Por daiane