O Alto Taquari - Cotidiano

Cultura

O CTG Querência do Arroio do Meio realizou na noite de sexta-feira, dia 8, o tradicional jantar em homenagem às mulheres. A programação contou com apresentação do Coral Municipal de Arroio do Meio (Comam) que entoou músicas nativistas em homenagem às mulheres. Após, foi servido jantar com galeto e massa no cardápio. A surpresa ficou por conta de mensagens motivacionais e de valorização, distribuídas como lembrancinhas. Na noite também foi empossada a nova patronagem do CTG. Em seu pronunciamento, o patrão Loivo Fuhr, qualificou a equipe da diretoria, que tem um perfil e potencial para angariar um bom público para os eventos tradicionalistas. Após, foram feitas as apresentações das invernadas artísticas.

Diretoria da Patronagem para gestão de 2019

Loivo Fuhr (Patrão), Marcelo Eduardo Guimarães (Capataz Geral), Iranice Salete Theves Heisser (1ª Sota Capataz), Éllin Mayara Hofmeister (2ª Sota Capataz), Marcos Paulo Blanger (1º Agregado Pilchas), Arthur Kuhn Blanger (2º Agregado Pilchas), Clécio Schwarzer (Capataz Campeiro), Jonas Bernardes Bica e Claudete Rempel (coordenadores artísticos), Rodrigo Majolo (coordenador cultural), Cláudio João Rauber (coordenador de patrimônio), Prendado do CTG (Departamento Jovem), Fábio Wommer (Titular do Conselho de Vaqueanos), Paulo Roberto Heck (Titular do Conselho de Vaqueanos), Alisson Koeffender (Suplente do conselho de Vaqueanos), Fabiano Oscar Schneider (Suplente do conselho de Vaqueanos), e Sérgio Majolo (Suplente do conselho de Vaqueanos).

Por daiane