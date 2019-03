Municípios

Em Pouso Novo, um grupo de 57 famílias cadastradas no CadÚnico recebeu na terça-feira, dia 12, as cestas de alimentos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA). A entrega foi realizada no Salão Paroquial, acompanhada pela Emater, Cras e a secretaria da Agricultura. Os alimentos repassados têm sua origem na sobra de recursos do exercício de 2018 do Programa Nacional de Alimentação Escolar desenvolvido através do antigo ministério do Desenvolvimento Social e Agrário. Segundo os responsáveis pelo programa em Pouso Novo, ainda existem recursos para promover mais uma etapa que será cumprida no mês de abril. Na etapa desta semana, além das 57 famílias, foram repassados alimentos para a Escola Estadual Pouso Novo fazer uso na merenda escolar. As cestas estavam compostas com verduras, ovos, melado, produtos panificados, massa, milho verde, frutas, batata-doce, aipim, abóboras e melancias.

Por daiane