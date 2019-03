Geral

Pensando sempre na excelência de seu portfólio de produtos, a Neugebauer, principal marca de chocolates do Rio Grande Sul, está constantemente na busca de novos processos e tecnologias para o setor alimentício com o objetivo de estar sempre à frente, na preferência do mercado.

O resultado do cuidado no processo de fabricação rendeu à Neugebauer a certificação Food Safety System Certification (FSSC 22000), que se baseia nas normas ISO, internacionalmente aceitas para avaliação e certificação do sistema de gestão da segurança de alimentos em toda a sua cadeia. A credibilidade da FSSC 22000 é fundamentada pela CIES – The Food Business Forum, que desenvolveu uma plataforma para ajudar as partes interessadas a trabalharem juntas no alinhamento global dos padrões de segurança de alimentos.

Para atender aos requisitos da Certificação FSSC 22000, a Neugebauer revisou e adaptou seus processos, realizando, para isso, algumas adequações físicas e aplicando treinamentos. Além disto, alguns critérios foram exigidos, como gestão de fornecedores, programas de manutenção das instalações e equipamentos, rastreabilidade e gestão de crise, além de Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle (APPCC), limpeza e sanitização, higiene e saúde dos colaboradores e auditorias internas e externas.

“Sermos certificados com a FSSC 22000 demonstra como a Neugebauer trata a qualidade e a segurança de seus produtos. Sentimos muito orgulho de todos os colaboradores, que contribuíram para alcançarmos este importante resultado”, destaca o Gerente Industrial da Neugebauer, Antonio Mallmann. “Foi um processo longo em que seguimos as diretrizes legais sobre as boas práticas de fabricação em todo o processo da fábrica”, completa.

Ainda, segundo Mallmann, a implementação da certificação trará uma série de benefícios à empresa, como a comunicação mais organizada e objetiva entre colaboradores, fornecedores, clientes e consumidores, redução de riscos do negócio, aumento de confiança de suas marcas, confiabilidade entre os elos da cadeia produtiva de alimento, conquista de novos mercados e o aumento de vendas e competitividade.

A FSSC 22000 possui o reconhecimento como sistema mundial de gestão de segurança de alimentos pela Global Food Safety Initiative (GFSI). Em todo o mundo, 15.558 empresas possuem a certificação, sendo, no Brasil, 413 instituições e, no Rio Grande do Sul, 25.

Por daiane