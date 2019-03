Obras

Com o objetivo de avançar em mobilidade urbana, a Administração Municipal assinou o contrato de financiamento de R$ 5.145.880,46 junto à Caixa Econômica Federal, por meio do programa Avançar Cidades, via Ministério das Cidades. O recurso será aplicado nas pavimentações asfálticas das ruas Alagoas – eixo de ligação entre os bairros Aimoré e São Caetano entre as ruas Helmuth Kuhn e José Arnhold; Esperança – rota alternativa de ligação do Centro ao bairro Bela Vista e Dona Rita – acesso ao Condomínio Industrial.

A assinatura do contrato ocorreu na última sexta-feira, 1º de março, na prefeitura, na presença do prefeito Klaus Werner Schnack, vice Eluise Hammes, secretários municipais, servidores públicos e representantes da instituição bancária. Na ocasião, o coordenador da secretaria de Planejamento, Fernando Enéias Bruxel, explanou o histórico do programa lançado pelo Governo Federal em 2017, ao qual o município prontamente se credenciou, tendo o projeto final aprovado em dezembro passado, após várias etapas e análises. Além do valor do financiamento, as obras contarão com investimento aproximado de R$ 480 mil em recursos próprios do município e contribuição de melhorias por parte dos moradores das vias, incluindo a construção de calçadas de passeio ao longo das pavimentações.

Na oportunidade, Schnack ressaltou: “É um financiamento desafiador, um projeto ousado que visa a mobilidade urbana, tirando o movimento da ERS 130, que é perigosa e movimentada, no acesso entre bairros, assim como a conexão com o Condomínio Industrial”, afirmou. Vice-prefeita Eluise Hammes complementou que é uma etapa de muitas a serem realizadas, que visam avanço na mobilidade e bem-estar à comunidade.

A próxima etapa é o processo de contratação de empresa executora das obras, via processo licitatório, para posterior início das pavimentações, que deve acontecer ainda no primeiro semestre do ano.

Por daiane