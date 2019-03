Cotidiano

A Administração Municipal de Arroio do Meio, por meio do Departamento da Terceira Idade, convida os grupos de idosos e comunidade em geral para participar da Celebração da Quaresma, a realizar-se na próxima segunda-feira, 18, a partir das 13h, no Centro Social/Comunidade Luterana São Paulo. A tarde será marcada por Celebração Ecumênica conduzida por representantes das Igrejas Católica e Evangélica.

Por daiane