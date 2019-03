Futebol

O Clube Esportivo Lajeadense perdeu o jogo, a invencibilidade e a liderança de sua chave da Divisão de Acesso do Campeonato Gaúcho, na partida contra o Guarani de Venâncio Aires, valendo pela última rodada do primeiro turno. A partida foi disputada na noite desta quinta-feira, dia 15, na Arena Alviazul. O Lajeadense perdeu por 1 x 0, gol feito ainda no primeiro tempo, quando o time de Serginho Almeida apresentou erros em jogadas de ataque e alguns momentos de apatia em campo.

Durante toda a segunda etapa, o Lajeadense lutou muito em campo, perdeu gols e teve dois anulados. Pela interpretação do árbitro, não teve pênalti marcado a seu favor. O resultado rendeu ao time, a perda da liderança da chave, já que o Guarani passou para 13 pontos, enquanto que o Lajeadense se manteve em 12 pontos ganhos.

Domingo, dia 17, às 16h, as duas equipes voltam a se enfrentar, em Venâncio Aires, valendo pela abertura do returno da primeira fase do campeonato. O Lajeadense volta a jogar em Lajeado na quarta-feira, dia 20, com o Inter de Santa Maria e, no domingo, dia 24, também em Lajeado, com o São Gabriel.

