Agricultura

A 20ª edição da Expodireto, que anualmente acontece na cidade de Não-Me-Toque, chega ao seu último dia nesta sexta-feira.

Além de ser um dos maiores eventos, do seu gênero, no sul do Brasil, onde a mostra da tecnologia utilizada na agricultura mecanizada é o ponto alto da exposição, cabe o registro da participação da agroindústria familiar, em maior escala a cada edição.

Responsável pela organização da participação da agricultura familiar, através dos empreendedores das agroindústrias, a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Rio Grande do Sul, Fetag-RS, avalia como muito importante a presença de um total de 142 estabelecimentos, que têm a oportunidade de comercializarem seus produtos variados. A entidade sindical comemora a superação das expectativas iniciais, em termos de vendas e de faturamento, atribuindo isso à profissionalização dos pequenos empresários rurais, aliado à adesão de um crescente número de municípios ao Susaf, que é o Sistema Único de Inspeção, que tem a sua rotina de procedimentos facilitada desde o ano passado, quando novas regras foram adotadas pelo Estado.

ENCONTRO NACIONAL SOBRE REFORMA AGRÁRIA

A Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura – Contag, juntamente com a Frente Parlamentar da Agricultura Familiar, do Congresso Nacional, promoveram no decorrer desta semana, em Brasília, um Encontro Nacional sobre Reforma Agrária, com ênfase para o tema “Juventude Rural na luta pela Reforma Agrária”.

Segundo os organizadores e promotores do Encontro, a Reforma Agrária é um instrumento importante para garantir a sucessão rural e o desenvolvimento nacional, destacando o papel da juventude nessa luta.

Há de se entender esta mobilização a partir de uma reflexão sobre o passado da agricultura familiar, quando os pequenos produtores rurais trabalhavam apenas com ferramentas convencionais, sem a utilização de máquinas e implementos mecanizados. Naquele momento as áreas de tamanho reduzido, de 10 a 12 hectares eram suficientes para absorver a mão de obra.

Todavia, nas condições atuais, onde os investimentos em maquinários, tratores e outros equipamentos, só é conveniente em áreas maiores e neste sentido, não havendo a possibilidade de os jovens terem a oportunidade de ampliarem as suas propriedades, acabam se desinteressando pela atividade.

REFORMA DA PREVIDÊNCIA

No momento em que, de fato, começam as movimentações do Congresso Nacional na análise das propostas de reformas, surgem questionamentos no sentido de se ter informações reais sobre as arrecadações e as despesas mensais da Previdência. Pois quando se vê o que as empresas, os órgãos públicos e os trabalhadores contribuem é difícil acreditar que ocorram os anunciados rombos ou déficits sucessivos.

Por daiane