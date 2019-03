Geral

A Administração Municipal de Arroio do Meio convida a comunidade para a reunião sobre Segurança Pública, a realizar-se na próxima terça-feira, 12, às 19h, na Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Arroio do Meio (Acisam). A pauta principal do encontro será voltada à segurança em estabelecimentos comerciais.

O evento iniciará com uma breve apresentação de ações do município, seguido de um painel de debate com explanação de experiências vividas em ocorrências, conduzido pelo delegado regional José Romaci Reis. Na sequência, o Conselho Comunitário Pró-Segurança Pública (Consepro) abordará medidas de auxílio para a segurança municipal.

O evento contará ainda com a presença de representantes do Comitê Gestor em Segurança Pública, Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), órgãos de Segurança Pública, Poderes Legislativo e Executivo, empresários, lojistas e comunidade em geral. O encerramento está previsto para às 20h30min.

Por daiane