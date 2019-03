Outros esportes

O 27º aniversário de emancipação político-administrativa do município de Capitão, foi comemorado com desafio na água e no barro, no último domingo, dia 10, com a realização do 9º Encontro de Trilheiros. A promoção foi do Moto Clube Trilheiros de Capitão (Tricap) com apoio da Administração Municipal e do Sicredi. O evento, que reuniu mais de 350 pilotos, teve concentração no Parque de Eventos e percorreu uma trilha de 80 quilômetros, grande parte em áreas alagadas e com lama, no interior do município até retornar ao seu ponto de partida, onde teve sorteio de brindes e distribuição de camisetas.

Os trilheiros que vieram de várias regiões do Estado, encontraram o primeiro desafio no potreiro da Família Fröhlich, onde uma subida, em gramado, foi completada por poucos pilotos, enquanto que outros proporcionaram tombos. Na propriedade da Família Rohr, em Picada Centro, os pilotos foram desafiados pelo barro. A trilha teve uma visão panorâmica durante a passagem na área da Cascata Emílio onde, depois de cruzar um córrego, os pilotos visualizaram a queda d’água da cascata que apresentava grande volume de água.

Por daiane