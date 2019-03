Futebol Amador

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa) realizou no domingo, dia 10, os jogos da 4ª rodada da primeira fase do Campeonato Municipal de Futebol de Campo – 9ª Copa Sicredi/Girando Sol. Foram três partidas em São Caetano, Linha 32 e Picada Arroio do Meio. Nesta rodada, o Esperança e o Forquetense se mantiveram na liderança. O Amigos reagiu e teve sua primeira vitória e o Rui Barbosa continua sem vencer, acumulando quatro derrotas.

Pela categoria de titulares, jogaram em São Caetano, Sete 1 x 1 Forquetense. Os gols foram marcados por Leonardo (Sete); Brock (Forquetense). O craque do jogo foi Léo (Sete). A partida foi dirigida por Jeová Viana, que aplicou cartão amarelo em Djeferson, Odair e Lucas Neves (Sete); Segatto, Martin, Mauro e Eduard (Forquetense). Pastel (Sete) foi expulso.

Em Linha 32, Cruzeiro e Esperança de Rui Barbosa empataram em 1 x 1. Para o Cruzeiro, marcou Andrei Hilgert e para o Esperança, Tadeu Manini, escolhido craque do jogo. No apito estava Luis Ribeiro. Cartão amarelo para Júlio Warken, Dutra, Jean e Andrei Hilgert (Cruzeiro); Mariano, Anderson, Tadeu e Lucas (Esperança). Foi expulso o atleta Teta (Cruzeiro).

Em Picada Arroio do Meio, Amigos venceu por 3 x 2 no clássico com o Rui Barbosa. Para o Amigos marcaram Rafa Kuhn, Cássio e Gabriel. Ninho e Leonardo descontaram para o Rui Barbosa. A partida teve como craque o goleiro Léo Fuchs (Amigos). A arbitragem foi de Cleber Flores, que advertiu com cartão amarelo Tiago, Cássio e Gabriel (Amigos); Raí e Leonardo (Rui Barbosa). Cartão vermelho para Júlio Immich (Rui Barbosa).

Pela categoria de aspirantes jogaram Sete 4 x 0 Forquetense. Gols de Giovane, Arthur, Rubinei e Maicon Dutra, escolhido craque do jogo. A partida teve no apito Luciano Postal, que aplicou cartão amarelo em Vinicius Cunha, Arthur e Giovane (Sete) e Daniel Groders (Forquetense). Alex Neitzke (Forquetense) foi expulso.

Também teve Cruzeiro 1 x 1 Esperança com gols de Gustavo Prediger (Cruzeiro) e Rodrigo Henz (Esperança). O craque foi Gustavo Prediger (Cruzeiro). A arbitragem foi de Alexandre Horn, que aplicou cartão amarelo em Tailon e Robson (Cruzeiro); Yago, Jonas e Everson (Esperança). Rafael Steffens (Cruzeiro) e Vitor Graff (Esperança) foram expulsos.

A rodada foi completada com Amigos 1 x 1 Rui Barbosa. Os gols foram de Roberto (Amigos) e Jonathan (Rui Barbosa). O craque foi Rodrigo Baron (Amigos). A partida foi dirigida por Fabiano dos Santos. Cartão amarelo para Lucas e Michel (Amigos); Matheus e Jerson (Rui Barbosa).

Classificação: Titulares - Esperança e Forquetense 08p; Cruzeiro 06p, Sete 05p, Amigos 04p e Rui Barbosa com zero ponto. Aspirantes - Esperança 10p, Sete 07p, Cruzeiro 05p, Rui Barbosa e Amigos 04p e Forquetense com 03 pontos.

Jogos da 5ª rodada: O Campeonato da Lafa continua domingo, dia 17, com a disputa de três jogos da 5ª e penúltima rodada da fase de classificação. Nesta rodada se enfrentam, em Rui Barbosa, Esperança x Forquetense; em Picada Arroio do Meio, Amigos x Cruzeiro de Linha 32 e, em Rui Barbosa, Rui Barbosa x Sete de São Caetano. Os jogos dos aspirantes iniciam às 14 horas e dos titulares às 16 horas.

Esta será mais uma rodada de clássicos. Rui Barbosa e Sete colocam em campo as duas equipes que mais ganharam títulos municipais. No caso de Esperança e Forquetense, além da proximidade das duas localidades, também são equipes que já deram a volta olímpica. E em Picada Arroio do Meio, além de serem duas comunidades vizinhas, a rivalidade aumenta entre Amigos, com técnico de Linha 32 e o Cruzeiro, com técnico de Picada Arroio do Meio. Ambas as equipes também já foram campeãs municipais.

Atletas suspensos: Pela categoria de titulares, estão suspensos por uma partida por expulsão Pastel (Sete); Teta (Cruzeiro) e Júlio Immich (Rui Barbosa). Por uma partida pelo terceiro cartão amarelo estão suspensos Andrei Hilgert (Cruzeiro), Mauro (Forquetense) e Cássio (Amigos). Pela categoria de aspirantes, estão suspensos com uma partida por expulsão Alex Neitzke (Forquetense); Rafael Steffens (Cruzeiro) e Vitor Graff (Esperança). Pelo terceiro cartão amarelo está suspenso por uma partida Vinicius Cunha (Sete).

Por daiane