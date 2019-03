Municípios

A secretaria da Saúde e o Cras, promoveram evento na sexta-feira, dia 08, para homenagear as mulheres pousonovenses pela passagem do Dia Internacional da Mulher com evento realizado no CTG Tropilhas da Serra. A programação teve palestra e debate com o Grupo de Mulheres Divas dos grupos de convivência em Venâncio Aires, com o tema empoderamento das mulheres. Durante a programação, que reuniu mais de 270 mulheres, houve encenações e dança com a professora Eliane Turcatto. Também teve brincadeiras, lanche e distribuição de uma garrafa térmica personalizada da Administração Municipal de Pouso Novo para cada participante.

Por daiane