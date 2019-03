Futebol

Para a surpresa da grande maioria dos participantes, mesmo com a chuva intensa, a Associação Recreativa São Caetano (Pituca) manteve a rodada com os jogos da Copa Pituca de Minifutebol – Troféu Sicredi/Kalber Serigrafia/Marel Supermercados/Squina Modas e Loja Bruxellas. A rodada com quatro partidas representou a 10ª do carnê, a sétima disputada em campo. A rodada foi aberta com Esbórnia/Rodasul 0 x 2 Las Palmas (Força Livre), Amigos do Varella 2 x 3 Buffet Conte/Bebidas Giacobbo (Veteranos), Arroio Gás 7 x 1 Terça7 (Veteranos) e Amigos do Shrek 2 x 3 Contra Ordem (Força Livre). O prêmio extra foi para as equipes Las Palmas, Buffet Conte e Terça7.

Classificação: Força Livre – Chave “A” – Só Barulho 05p, Só Migué e Racen 04p, Virakopus e Academia 03p e Amigos do Igrejinha com zero ponto. Força Livre – Chave “B” – Contra Ordem 09p, Ultrasol 06p, Atlas Calçados, Amigos do Shrek, Esbórnia e Las Palmas com 03 pontos. Veteranos – Amigos do Varella 12p, Sete e Buffet Conte 07p, CMD Muçum e Arroio Gás 06p, Amigos do Nene Kortz 03p e Terça7 com zero ponto. Feminino – Ki-Poder 06p, Capitão e Juntas&Misturadas 03p e Pororocas com zero ponto.

Próximos jogos: O torneio continua na noite desta sexta-feira, dia 15, com os jogos da 11ª rodada do carnê. A rodada começa às 18 horas com jogos da Escolinha Rui Barbosa. Às 20 horas, jogam Racen x Virakopus/Transmar/Invictus (Força Livre); às 20h50min, Las Palmas x Ultrasol (Força Livre); às 21h35min, Academia Corpo e Alma/Rest. Capricho da Comida x Amigos do Igrejinha/PC Fretes (Força Livre) e às 22h20min, CMD Muçum x Amigos do Nene Kortz (Veteranos). O prêmio extra desta rodada vai para o Racen, Virakopus e Academia Corpo e Alma. Estão suspensos para o próximo jogo, os atletas David do Nascimento (Amigos do Varella) e Rodrigo Baldiserra (Buffet Conte).

Por daiane