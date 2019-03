Futebol Amador

Numa promoção da Aslivata, está marcado para domingo, dia 10 de março, o início da 3ª Copa Integração de Futebol. O torneio tem confirmadas as participações do Travesseirense, Guarani de Barra do Fão, São José de Coqueiro Baixo, Juventus de Coqueiro Alto, Canarinho de Pinheiros, Caçadorense de Linha Caçador, Imigrante de Tigrinho Alto e Relvado. A primeira rodada será realizada no campo do Imigrante, em Linha Tigrinho/Nova Bréscia, onde jogam às 10 horas, Canarinho x Caçadorense; às 14 horas, Travesseirense x São José e às 16 horas, Imigrante x Juventus.

Na primeira fase as equipes jogam todas contra todas com rodadas duplas para formar a Série Ouro com os quatro primeiros e a Série Prata com os demais. A partir da segunda fase, os jogos serão eliminatórios com ida e volta. Cada equipe poderá inscrever 25 atletas com vínculo no município de origem do clube. O valor do ingresso será de R$ 5 e o valor do almoço para as equipes visitantes será de R$ 25.

O torneio teve o seu lançamento oficial na quinta-feira, dia 28 de fevereiro, no Clube Esportivo Travesseirense, com a presença de representantes dos clubes e do Sicredi, dirigentes da Aslivata, membros da Litrafa de Travesseiro e autoridades municipais. Durante as manifestações, Volnei Kochann, presidente da Aslivata, destacou o apoio do Sicredi e a importância de os clubes cuidarem da disciplina para que o torneio possa servir como integração das comunidades. Como representante do Sicredi, Marcos Rempel, salientou que a cooperativa é sempre uma parceira no esporte.

Por daiane