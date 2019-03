Saúde

O Presidente do Consórcio Intermunicipal de Saúde do Vale do Taquari – Consisa VRT, Klaus Werner Schnack, Prefeito de Arroio do Meio, juntamente com o Presidente da Associação dos Municípios do Vale do Taquari – Amvat, Jonatan Brönstrup, Prefeito de Teutônia, convidam Prefeitos, Secretários de Saúde, Diretores de Hospitais e de Clínicas, para reunião que ocorre na próxima quinta-feira, 21, às 14h, na Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Arroio do Meio (Acisam), com a presença da Secretária Estadual da Saúde, Arita Bergmann. Na pauta, assuntos como o Centro de Especialidades em Reabilitação, referências em Traumatologia ao Vale do Taquari, Samu, cirurgias de média e alta complexidade, Centro Regional de Oftalmologia, Autorização de Internação Hospitalar, regionalização do parto e Unidade de Terapia Intensiva – UTI.

Com 39 Municípios associados, o Consisa VRT é um Consórcio de interesse público, com sede em Lajeado. Abrange uma população superior a 340 mil habitantes. Localizado na parte Centro-oeste do Estado, região estratégica e favorável próxima à capital, o Consisa está sediado próximo à 16ª Coordenadoria Regional de Saúde, que articula o sistema de saúde no âmbito regional. Da mesma forma, está próximo ao Hospital Bruno Born, que é referência regional em saúde nas mais diversas especialidades de alta ou média complexidade, assim como do Ambulatório de Especialidades Médicas da Univates, que oferece diversas especialidades médicas.

Visando reduzir custos, possui uma Central de compras de medicamentos disponível a todos associados. Em 2017 a compra de medicamentos pelos municípios atingiu o montante de R$ 9,2 milhões, já em 2018 somou R$ 10,5 milhões, comprovando o aumento da procura por medicamentos através da compra centralizada. Além disso, o Consórcio tem empresas credenciadas, prestando serviços especializados e de diagnósticos, nas áreas médicas, laboratórios para exames, clínicas de fisioterapia, odontologia, exames de alta e média complexidade para que os municípios associados possam comprar serviços de qualidade e disponibilizar aos seus usuários. Oferece também o registro de preços para adesão dos municípios associados para locação de concentradores de oxigênio, aquisição de materiais hospitalares, odontológicos e fraldas, locação de câmeras de videomonitoramento e vem organizando processo para aquisição de pneus, câmaras de ar, bem como de serviços de recapagem e vulcanização.

O Consisa é gestor do Programa Samu VT, que atende mais de 285 mil habitantes de 25 municípios que participam do rateio para a manutenção do programa. Está credenciado ao Instituto de Oftalmologia Encantado para prestar serviços em oftalmologia de média complexidade, junto ao Centro Regional de Oftalmologia, com o objetivo de atender à elevada demanda que se encontra reprimida. São 37 municípios que compreendem a 16ª Coordenadoria Regional de Saúde que contam com um espaço equipado de alta tecnologia, referência em oftalmologia, que atende através do Sistema Único de Saúde – SUS.

Atua também junto à Inspeção Sanitária e busca sua equivalência no Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal – Sisbi, a fim de fomentar o fortalecimento das agroindústrias existentes nos municípios consorciados e ampliar a comercialização dos produtos no mercado nacional. Em outras frentes, é parceiro no Projeto Caminhos do Pão e do Vinho, que trata da pavimentação asfáltica da estrada turística pelos Caminhos do Pão e do Vinho, promovendo o desenvolvimento turístico e integrando a Serra Gaúcha e o Vale do Taquari.

Municípios que compõem o Consisa VRT:

Anta Gorda, Arroio do Meio, Arvorezinha, Boqueirão do Leão, Bom Retiro do Sul, Canudos do Vale, Capitão, Colinas, Coqueiro Baixo, Cruzeiro do Sul, Dois Lajeados, Doutor Ricardo, Encantado, Estrela, Fazenda Vilanova, Forquetinha, Ilópolis, Imigrante, Itapuca, Lajeado, Marques de Souza, Muçum, Nova Bréscia, Paverama, Poço das Antas, Pouso Novo, Progresso, Putinga, Relvado, Roca Sales, Santa Clara do Sul, Santa Tereza, São Valentim do Sul, São José do Herval, Sério, Teutônia, Travesseiro, Vespasiano Correa e Westfália.

Por daiane