O Alto Taquari - Cotidiano

O Núcleo Municipal de Cultura e a Administração Municipal de Arroio do Meio homenagearam a cidadã, professora e jornalista Claci Maria Gasparotto, na última quinta-feira, 7, véspera do Dia Internacional da Mulher.

A iniciativa é realizada desde 2011, na semana alusiva às mulheres, com o objetivo de reconhecer e valorizar o engajamento das homenageadas junto ao desenvolvimento do município. A escolha é feita entre os membros da diretoria do Núcleo Municipal de Cultura.

De acordo com a Coordenadora do Departamento de Cultura, Carla Jaqueline Schroeder, a escolha deste ano se deu pelo envolvimento comunitário da homenageada, desde os tempos em que atuava como professora da rede estadual, até os dias atuais como jornalista do diário local. “A Claci está sempre presente nos eventos culturais, apoiando e divulgando as atividades dos grupos do núcleo e as promoções da secretaria de Educação e Cultura e prefeitura”, destaca. Surpresa com a homenagem, Claci agradeceu o reconhecimento e reafirmou a paixão pela atividade exercida.

Mulheres homenageadas

2011: Isoldi Bruxel

2012: Dorotéa Suhre

2013: Maria Fátima

Halmenschlager

2014: Helena Dalpian

2015: Asela Moesch

2016: Lourdes Gasparotto Rizzi

2017: Sonia Schneiders Korb

2018: Alice Teresinha Forneck

2019: Claci Maria Gasparotto

Por daiane