Futebol Amador

O Departamento de Esportes da Prefeitura de Capitão, inicia domingo, dia 10 de março, os jogos do Campeonato Municipal de Futebol de Campo. O certame tem confirmada as participações do Sete de Capitão, Inter de São Luiz, Brasinha de Alto Palmas e o Guarani de Linha Argola. A disputa acontece em rodadas duplas. A primeira rodada, acontece no campo do Brasinha, em Alto Palmas, onde jogam às 14 horas, Internacional x Guarani e às 16 horas, Brasinha x Sete. O certame que em 2018 foi vencido pelo Sete de Capitão, teve a formação de uma lista de 44 jogadores, distribuídos através de sorteio com 11 jogadores para cada clube participante. Na primeira fase, as equipes jogam todas contra todas em turno único para formar o ranking do 1º ao 4º lugar para os jogos semifinais de ida e volta para definir os dois finalistas que também decidem o título numa melhor de duas partidas.

Por daiane