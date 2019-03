Coluna do Alício

Durante o feriadão de Carnaval, 28 caminhantes oriundos de diversas cidades, entre elas Arroio do Meio, participaram da caminhada de 90 km, organizada pelo Passeios na Colônia e que incluiu no roteiro os municípios de Serafina Corrêa, Montauri, Santo Antônio do Palma e Casca.

Por daiane