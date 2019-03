Especial

O empresário do ramo de marcenaria, Gesael Biasibetti, 43 anos, morador de Linha Zanotelli, entrou na política há três anos, com o intuito de fazer a diferença. Filiado ao PSDB, concorreu e se elegeu vereador pela primeira vez nas eleições de 2016 e durante o exercício de 2019 presidirá a Casa Legislativa do povo capitanense.

Segundo Biasibetti, a Câmara tem analisado e discutido os projetos de forma mais abrangente possível, para adequá-los às prioridades e necessidades públicas. “Trabalhamos em parceria com o Executivo, mas às vezes não concordamos totalmente com as matérias que nos são encaminhadas e às ajustamos para encaixá-las à realidade da população, pois caso contrário, seremos os primeiros a receber questionamentos da opinião pública”, dimensiona.

Entre os principais projetos defendidos na Casa, pontua o asfaltamento à Linha Argola, Encantado e o programa Expande Cidade, visto por ele, como importante para o desenvolvimento da área urbana.

O presidente afirma ter um perfil de trabalho mais silencioso, porém, sempre proativo às demandas das famílias, comunidade e geração de oportunidades. “Apesar de existir uma tendência de a arrecadação subir, ela tende a não acompanhar gastos públicos, que sempre ficam mais elevados. Por isto fui favorável a um projeto de incentivo que prevê repasses para investimentos nas áreas rural e empresarial, que foi elaborado para aumentar o arrecadamento do município”, argumenta.

Neste ano, um dos focos da presidência será a reforma e a pintura da parte externa do prédio da Câmara de Vereadores, construído há mais de 15 anos e que nunca recebeu melhorias.

No campo pessoal, Biasibetti ainda não definiu detalhes em torno de seu futuro na vida política e pública. “O tempo vai ajudar a amadurecer posicionamentos”, afirma.

Por daiane