Bocha

O Campeonato Integração de Bocha Noturno realizou na noite de sexta-feira, dia 1º, os jogos da 3ª rodada do primeiro turno reunindo em Travesseiro, Travesseirense 2 x 1 Cruzeiro; em Alto Palmas, Brasinha 1 x 2 Bar Zanotelli; em Picada Flor, Picada Flor 2 x 1 Avenida’s e em Encantado, Santana 2 x 1 Bar do Nelson.

Classificação – Chave “A” - Picada Flor 06p, Avenida’s 04p, Cruzeiro e Forquetinha 03p e Travesseirense 02 pontos. Chave “B” - Bar Zanotelli 05p, Brasinha e Santana 04p, Pinheiros 03p e Bar do Nelson 02 pontos.

A competição, que tem o apoio do Sicredi e a participação de 10 equipes, continua nesta sexta-feira, dia 08, com a realização dos jogos da 4ª rodada reunindo em Travesseiro, Avenida’s x Cruzeiro; em Forquetinha, Forquetinha x Travesseirense; em Pinheiros, Pinheiros x Brasinha e em Coqueiro Baixo, Bar do Nelson x Bar Zanotelli.

Por daiane