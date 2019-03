Geral

A Associação de Municípios de Turismo da Região dos Vales (Amturvales) realiza nesta sexta-feira, dia 15, assembleia geral ordinária, com eleição e posse da nova diretoria para o período 2019/2021. O local escolhido é a Associação Comercial, Industrial e Serviços de Arroio do Meio (Acisam).

A chapa única é encabeçada pelo empresário Leandro Arenhart, 48 anos, natural de Lajeado, mas que atualmente reside em Arroio do Meio. Preparado para vestir a camisa pelo turismo da Região, substituindo Rafael Luiz Fontana, Arenhart pretende dar continuidade aos trabalhos que vêm sendo feitos pela entidade, como é o caso do trem turístico, avaliado por ele como um divisor de águas no turismo regional. Além disso, idealiza novos projetos e ações, atraindo mais associados para a Amturvales e fomentando o turismo local.

“Montei uma chapa com 80% de pessoas novas, que imagino que vão contribuir para a questão do turismo. Temos uma Região com belezas naturais únicas e, posso dizer com propriedade, que conheço todas as cidades do Vale do Taquari e 90% da área turística. Claro que há muita coisa a ser feita. Tem muitos locais turísticos que necessitam melhorias de acesso, sinalização, iluminação e divulgação. E isto, não depende só do poder público”, explica.

Atualmente, das 36 cidades que compõem o Vale do Taquari, 28 são associadas à Amturvales. Acrescenta-se ainda, a cidade de Guaporé e aproximadamente 12 representantes do setor privado. Para Arenhart, apesar de satisfatórios, esses números podem aumentar. “Eu acho que além de atrair o turista, podemos fazê-lo ficar mais alguns dias, usar o hotel da cidade, os restaurantes. O turismo não é só aquele ponto turístico. E serão vários desafios”, avalia. Outra meta é estimular que esse turismo seja feito pelas pessoas do Vale do Taquari e não só por quem vem de fora.

Para aproximar a Amturvales dos municípios, uma das primeiras ações do novo presidente será a realização de reuniões bimestrais itinerantes, contemplando todas as cidades associadas. Arroio do Meio, por ter localização mais centralizada na Região, será a primeira a receber estas reuniões. “Isso é bom também para que, dentro da entidade, todos conheçam o Vale”, completa.

Empresário do ramo de hospedagem, com uma pousada localizada no Morro São José, o futuro presidente da Amturvales pretende trabalhar pela qualificação focada diretamente para os empreendimentos que existem nos municípios. “Claro, a diretoria vai ter de analisar. Podemos escolher um ou dois empreendimentos de cada município. Talvez, em um primeiro momento, ver aqueles que estão mais adiantados e qualificá-los, com um profissional capacitado, que vá até os locais”, sugere. Outras ideias a serem amadurecidas são o retorno dos centros de atendimento turístico para prestar informações às pessoas vindas de fora, a contratação de mais um turismólogo para a entidade e o desenvolvimento de trabalhos voltados para a acessibilidade em pontos turísticos.

Assembleia geral ordinária

A assembleia geral ordinária da Amturvales terá primeira chamada às 16h30min e segunda chamada às 17h, com qualquer número de sócios. Na pauta está a prestação de contas financeiras e de atividades do exercício de 2018 e deliberação de projetos, ações e investimentos complementares para 2019. Na sequência, ocorrem a eleição e posse da nova diretoria para o período 2019/2021, seguidas de jantar por adesão no Restaurante Bettios.

Por daiane