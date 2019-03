Outros esportes

A Associação de Bolão dos Vales (Abovales) inicia na terça-feira, dia 19, os jogos do 6º Campeonato Regional de Bolão. O torneio, que vai movimentar os grupos até o final do mês de novembro, será disputado nas categorias masculino com 13 grupos; feminino com 10 grupos e casais com nove grupos. De Arroio do Meio participam seis grupos. No masculino jogam Reunidos e 11 de Abril/1º de Maio, (PA-Rural) e União de Arroio Grande; pela categoria casais teremos a participação dos grupos Cafonas e União de Casais (PA-Rural) e pela categoria feminino o grupo Flor de Liz (PA-Rural).

A abertura do campeonato será na terça-feira, dia 19, às 20 horas, no PA-Rural, em São Caetano, onde jogam os grupos Flor de Liz x Unidas, pelo feminino, que disputam com cinco duplas por grupo. O União de Arroio Grande também entra na disputa na primeira semana de jogos. Na quinta-feira, dia 21, o União joga em Venâncio Aires, com Os Motoristas e na sexta-feira, dia 22, o União joga em Sampaio/Mato Leitão, com a Sociedade Progresso.

Por daiane