O Alto Taquari - Cotidiano

Cotidiano

A secretaria de Educação e Cultura de Arroio do Meio comunica que no período de 18 a 25 de março abrem as inscrições para o Curso de Panificação Caseira que ocorre nos dias 1º a 3 de abril.

A qualificação é gratuita, ministrada por instrutor do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar e oferece 10 vagas para a comunidade interessada em participar. As inscrições devem ser feitas na Casa do Museu – rua Visconde do Rio Branco, 604/Centro, nos dias indicados, das 8h às 11h30min e das 13h30min às 16h30min.

Para 2019 ainda estão previstos os cursos de Bolachas e Salgados – 16 e 17 de maio, Bonecos de Pano – 25 a 28 de junho e Plantas Medicinais – 6 e 7 de agosto. Mais informações pelo fone (51) 3716 1166 ramal 211.

Por daiane