Agricultura

Tecnologias para o Campo: Gestão será o tema da 19ª Expoagro Afubra, que se realiza nos dias 26, 27 e 28 de março, em Rincão del Rey, Rio Pardo. Cerca de 400 pessoas participaram na sexta-feira, 1º de março, do lançamento oficial da 19ª edição da feira. na oportunidade autoridades municipais, estaduais e nacionais, líderes ligados ao setor agropecuário, além da imprensa, foram recebidas para um almoço no Parque de Exposições.

O coordenador geral da Expoagro Afubra, engenheiro agrônomo Marco Antonio Dornelles, ao lembrar das 18 edições da feira, destacou o grande número de palestras, exposições e informações aos quais os produtores rurais tiveram acesso, ao visitarem as feiras realizadas. “O tema deste ano – Tecnologias para o Campo: Gestão – vai ao encontro do produtor para qualificá-lo no gerenciamento de sua propriedade, com base na análise e controle de todos os recursos e de todas as atividades que desenvolve”, enfatizou Dornelles.

Além das diversas atrações, a 19ª edição terá um atrativo especial. Será inaugurado o pavilhão da Agricultura Familiar. A estrutura, com 1.500 metros quadrados, dará mais conforto às agroindústrias familiares que, anualmente, são expositoras da feira. O pavilhão começou a se tornar realidade a partir do anúncio – durante o lançamento da Expoagro Afubra 2016 – do deputado federal Heitor Schuch, que conseguiu a verba por meio de emenda parlamentar. É um convênio firmado entre o município de Rio Pardo e o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, que contou com um repasse no valor de R$ 926.250,00, mais uma contrapartida do município, em parceria com a Afubra, no valor de R$ 40.246,75.

Excursão para a Expoagro Afubra

A secretaria de Agricultura de Capitão, com a Emater/Ascar do município, organiza para o dia 27, quarta-feira, uma excursão para a Expoagro Afubra, em Rincão Del Rey em Rio Pardo. O ônibus sairá defronte à secretaria da Agricultura e a passagem será gratuita. Os interessados deverão realizar a inscrição na secretaria até o dia 20 de março ou pelo telefone 3758-1108. O tema deste ano será Tecnologias para o Campo.

Por daiane