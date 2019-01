Economia

Desde a quarta-feira, dia 2, as agências nos municípios de Arroio do Meio, Capitão, Encantado, Guaporé, Ilópolis, Muçum, Roca Sales e Vista Alegre do Prata, que integram o Sicredi Região dos Vales, estão atendendo em novo horário, das 9h às 16h.

A iniciativa tem como objetivo expandir a disponibilidade do Sicredi aos seus associados e proporcionar mais comodidade e tranquilidade para a realização dos seus negócios.

Por daiane