Municípios

A cidade de Capitão vai respirar os ares do tradicionalismo nesta sexta, sábado e domingo, com a realização do 15º Rodeio Crioulo Estadual promovido pelo CTG Capitão Ribeiro. O rodeio que será coordenado pelo patrão César Beneduzi e pelo Capataz da Invernada Campeira, Diego Felipe Fachini, deverá receber tradicionalistas de dezenas de entidades, de várias regiões do Estado, reunindo mais de 300 laçadores, que disputam as provas de laço individual, duplas e de equipes. O público esperado deverá superar em muito a população de Capitão. O rodeio acontece no Parque Municipal de Eventos com a distribuição de troféus e mais de R$ 14 mil de premiação em dinheiro. O evento, que tem o apoio da 24ª Região Tradicionalista, Sicredi e Prefeitura de Capitão, tem como principal atração as provas de tiro de laço, incluindo em sua programação a apresentação da Hora da Ave Maria, Missa Crioula, shows musicais e fandango.

As competições de tiro de laço começam hoje, dia 04, às 13h. Nesta mesma tarde começa a Taça Cidade. No sábado, dia 05, iniciam as provas de laço de duplas e equipes. A abertura oficial do rodeio acontece às 20 horas, seguido da Hora da Ave Maria com a presença do padre Silvério Schneiders. Às 22h30min, acontece fandango com animação do grupo Alma Crioula. No domingo, dia 06, continuam as provas de tiro de laço. Às 10h será celebrada Missa Crioula com o padre Silvério Schneiders. No começo da tarde acontece a prova de laço índio e, às 15h, as provas do laço da vaca parada nas categorias piazinho, piazito e prendinha. Às 18h acontece show com o grupo Luz de Candieiro.

O patrão do CTG Capitão Ribeiro, César Beneduzi, comunica que o rodeio será realizado de acordo com o regulamento do MTG e da 24ª Região Tradicionalista com exigência da apresentação do cartão do tradicionalista por parte dos laçadores. A narração do rodeio será feita por Fernando Flores, Felipe Freitas, Vilnei Ferreira e Madison Motta. O trabalho de julgamento das armadas terá a participação de Davi Musskopff, Rodrigo Pinheiro e Volnei Luis Pessi.

O Parque de Eventos, a exemplo de outros anos, dispõe de ampla infraestrutura com espaço para acampamento e estacionamento, fornecimento de energia elétrica e abastecimento de água e banheiros com chuveiros, além do serviço de copa e cozinha. Parte do público poderá assistir as provas sentado na arquibancada com cobertura. O valor do ingresso será de R$ 5.

Por daiane