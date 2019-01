Bocha

A Liga de Bocha de Arroio do Meio tem agendada reunião para às 19h30min do dia 22 de janeiro na secretaria da Educação. Nesta reunião as equipes devem fazer a entrega das fichas de inscrição para o Campeonato de Bocha Força Livre de 2019. O torneio, que tem início marcado para o dia 2 de fevereiro, será disputado nas categorias de 1ª e 2ª Divisão. Na 1ª Divisão cada equipe poderá inscrever dois jogadores da Seleção Bochador “A” ou dois de fora do município, dois bochadores da Seleção “B” e dois da Seleção de Ponteiros. Na 2ª Divisão os clubes não poderão inscrever atletas de Seleção nem de fora do município. Caso constar algum nome na ficha de inscrição esta equipe será automaticamente inscrita na 1ª Divisão.

Por daiane