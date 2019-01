Coluna do Alício

Localizado a 110 quilômetros da região baixa do Vale do Taquari, o município é dotado por uma natureza exuberante, com destaque para dezenas de cachoeiras e o rio Guaporé, com o espetacular Salto do Pulador. É uma ótima dica de passeio nesses dias escaldantes. Quem deseja conhecer essas maravilhas tem também a oportunidade oferecida pelo Passeios na Colônia em 20 de janeiro. Informações: 99583.2672 ou e-mail: valenews@certelnet.com.br

Por daiane