O Alto Taquari - Cotidiano

O dia 20 de dezembro de 2018 foi um marco para todos da empresa Atlas. As melhorias implantadas nos processos, simplificação de modelos, ampliação de setores e investimentos em novas tecnologias, aliadas ao empenho, dedicação e trabalho em equipe de seus colaboradores, fez com que a empresa Atlas atingisse uma marca histórica de produção, atingindo três milhões de pares de calçados de segurança no ano de 2018.

Este feito foi muito comemorado por todos os envolvidos nas unidades do Brasil e da Alemanha, e teve o agradecimento especial da direção pela dedicação de cada um em uma reunião geral, realizada em todas as unidades. Foi um momento mágico carregado de emoção, vivenciado às vésperas das férias coletivas.

