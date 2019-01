O Alto Taquari - Cotidiano

Social

Pelo segundo ano consecutivo a Escola de Educação Infantil Atalaia, localizada no bairro Navegantes, Arroio do Meio, realiza uma ação social de recolhimento de tampinhas. O material, arrecadado pelos alunos e comunidade, é repassado para a Liga Feminina de Combate ao Câncer. Ao todo foram recolhidas 54.840 tampinhas plásticas que foram repassadas recentemente para a Liga. O valor é revertido para a compra de suplementos e medicações.

Além das tampinhas, a Ecei também recolhe pilhas e baterias que são entregues nas campanhas de descarte. Para a diretora Iolanda Bruxel, o projeto de sustentabilidade foi muito bem aceito pelos pais e comunidade. “Todos se engajaram na ação, lembrando que a participação dos pequenos no projeto é muito importante, pois assim aprendem desde cedo sobre os cuidados com o meio ambiente”. Ela afirma que a ação segue neste ano, devido ao interesse da comunidade. “Seja a mudança que você quer ver no mundo! As tampinhas que você descarta podem fazer a diferença na vida de alguém. Doe”.

Com 24 funcionárias, a Ecei Atalaia atende 113 crianças de zero a três anos vindas de vários bairros do município. Em recesso escolar, o trabalho com as crianças será retomado em 4 de fevereiro.

