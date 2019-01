Municípios

A Diocese de Santa Cruz do Sul, dirigida pelo bispo Aloisio Alberto Dilli, anunciou na semana passada uma série de transferências de padres. Em nota distribuída para a imprensa, Dom Aloisio cita que “é preciso que tenhamos o espírito de Igreja em saída, como fala o Papa Francisco. Com as transferências, alguns são convidados e enviados adiante e outros chegarão e precisam ser bem acolhidos. Mudam as pessoas, mas a missão que nos é confiada, em nome do Senhor, deve continuar e renovar-se constantemente. Sejam nossas exigências em relação à qualidade dos presbíteros proporcionais ao esforço de conseguirmos novas vocações em nossas famílias e comunidades, tão necessárias na diocese. Em relação aos presbíteros, sempre será o espírito evangélico da obediência, prometido na ordenação, que vai nos dispor a servir onde a Igreja necessitar, às vezes até contra a própria vontade”. O bispo pede para as comunidades acolherem os padres com alegria, mesmo que talvez pensem de outro modo. “Na Igreja queremos ajudar-nos mutuamente e crescer juntos”, observa Dom Aloisio.

Entre as transferências anunciadas está a saída do Pe. João Bernardo Limberger, da Paróquia de Travesseiro para a Paróquia Nossa Senhora da Purificação, em Putinga. Em seu lugar assume a Paróquia Nossa Senhora da Purificação de Travesseiro, o Pe. Laudenor Telöken, natural de Dona Rita, Arroio do Meio. João Bernardo estava em Travesseiro desde fevereiro de 2018, enquanto que o Pe. Telöken vem transferido da comunidade São João Batista, de Rincão Del Rey, Rio Pardo.

Outro padre natural de Arroio do Meio, Zeno Graf, vai trabalhar em 2019 na Paróquia São Sebastião Mártir de Venâncio Aires, enquanto que o Pe. Silvério Schneiders continua em Capitão e seu irmão Luciano Schneiders permanece na Paróquia de Moinhos/Lajeado. Padre Paulo Hoffmann que teve passagem pela Paróquia de Arroio do Meio foi mantido na Paróquia São João Batista, em Arvorezinha.

Nomes conhecidos da comunidade arroio-meense como Pe. Aldo José da Silveira vai atuar na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes, em Vila Estância Nova; Pe. Rafael Stein, na Paróquia Nossa Senhora da Natividade, em Vila Arlindo; Pe. Felipe Bernardon, na Paróquia Nossa Senhora da Glória, em Sinimbu; Pe. Rafael Toiller, vai trabalhar como vigário paroquial da Paróquia Santo Inácio, em Lajeado e o Pe. Fabricio Niederle, será Diretor Espiritual do Propedêutico.

Por daiane