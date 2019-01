Futebol

A Associação Recreativa São Caetano (Pituca), de Arroio do Meio, inicia hoje à noite, 4, os jogos da Copa Pituca de Minifutebol de 2019 – Troféu Sicredi/Kalber Serigrafia/Marel Supermercados/Squina Modas e Loja Bruxellas. As rodadas acontecem sempre nas sextas-feiras à noite com jogos nas categorias Força Livre Masculino, Veterano/Master e Feminino. A categoria Veterano/Master terá um limite máximo de oito jogadores nascidos entre 1984 e 1980 e 10 jogadores nascidos abaixo de 1979.

Na categoria Força Livre estão inscritas 12 equipes que jogam divididas em duas chaves. Na primeira fase jogam todos contra todos dentro da chave e em turno único, classificando os quatro melhores em cada chave. Na chave “A” jogam Só Barulho, Amigos de Igrejinha/PC Fretes, Só Migué, Virakopus/TransMar, Racing e Terça7. Na chave “B” estão o Esbórnia/Rodasul, Atlas Calçados do Brasil, Amigos do Shreck, Contra Ordem, Las Palmas e Ultrasol. Na categoria Veterano/Master, jogam sete equipes pelo sistema todos contra todos em turno único classificando de forma direta os dois primeiros colocados. O 3º, 4º, 5º e 6º colocado disputam duas vagas para a fase semifinal. Nesta categoria estão inscritas as equipes do Sete, Amigos do Nene Kortz, Arroio Gás, Amigos do Varella, Terça7, Buffet Conte/Bebidas Ciacobbo e CMD Muçum. Na categoria Feminino jogam três equipes: FF Capitão, SAFF Santa Fé Roca Sales e Ki-Bodder/Eletro Diesel Hirt. Nesta categoria os jogos iniciam no dia 25 de janeiro por ocasião da disputa da quarta rodada.

Primeira rodada

A 1ª rodada será aberta às 19h com a presença de autoridades e um representante de cada equipe com a camiseta. A bola vai rolar às 19h20min, com Contra Ordem x Ultrasol (Força Livre); às 20h05min, Amigos de Igrejinha/PC Fretes x Só Barulho (Força Livre); às 20h50min, Sete x Amigos do Nene Kortz (Veterano/Master); às 21h35min, Esbórnia/Roda Sul x Atlas Brasil Calçados (Força Livre) e às 22h20min, Só Migué x Virakopus/TransMar (Força Livre). A premiação extra da rodada vai para as equipes Contra Ordem, Ultrasol, Amigos de Igrejinha, Só Barulho, Sete, Amigos do Nene Kortz, Esbórnia e Atlas. Cada equipe vai receber três quilos de galeto desossado e temperado, mais um pacote de carvão durante a realização dos jogos.

Segunda rodada

Na 2ª rodada, dia 11 de janeiro, jogam às 19h20min, Las Palmas x Amigos do Shrek (Força Livre); às 20h05min, Arroio Gás x Amigos do Varella (Veterano/Master); às 20h50min, Buffet Conte/Bebidas Ciacobbo x CMD Muçum (Veterano/Master); às 21h35min, Racing x Só Migué (Força Livre) e às 22h20min, Terça7 x Sete (Veterano/Master). A premiação extra vai para as equipes Las Palmas, Amigos do Shrek, Arroio Gás, Amigos do Varella, Buffet Conte, CMD Muçum, Racing e Só Migué.

