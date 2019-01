Geral

O Clube de Mães Rincão da Amizade de Forqueta, Arroio do Meio, realizou na semana antes do Natal, uma doação de R$ 3,4 mil para o Clube Forquetense. O grupo que fez a economia vinha sendo presidido até poucos dias por Noemia Warken que passou a presidência para Ângela Kolzer. A verba será utilizada pelo clube para fazer a aquisição de um novo armário para guardar as louças da cozinha. O presidente Flávio Liesenfeld, ficou grato com a doação, disse que a ideia é unir sempre mais as entidades e bem investir o dinheiro, defendendo o máximo de transparência dentro da sociedade, que cede suas dependências para o clube de mães.

Por daiane