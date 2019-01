Futebol Amador

A Liga Arroiomeense de Futebol Amador (Lafa) realiza às 20h do dia 14 de janeiro, na sede da SER Livres, em Bela Vista, reunião com os representantes de equipes inscritas para a disputa do Campeonato Municipal de Futebol de Campo de 2019. Nesta reunião os clubes devem fazer a entrega das fichas de inscrição com os nomes dos atletas. O certame, que será disputado nas categorias de aspirantes e titulares, tem confirmada a participação do Sete de São Caetano, Rui Barbosa, Forquetense, Amigos de Picada Arroio do Meio, Cruzeiro de Linha 32 e o Esperança de Rui Barbosa.

Na primeira fase a disputa será em turno único com jogos todos contra todos com a repetição da primeira rodada no final da fase. Após estes jogos se classificam quatro equipes em cada categoria. O certame, que terá arbitragem da ARA de Lajeado, será disputado com a utilização de jogadores que possuem vínculo de residência ou de trabalho com Arroio do Meio. A Lafa também divulgou lista de 22 jogadores para Seleção “A” e 22 jogadores da Seleção “B” que devem ser distribuídos entre as equipes participantes. Cada clube inscrito poderá utilizar até quatro jogadores da “A” ou da “B” e outros três no inverso.

O torneio tem seu início previsto para o dia 3 de fevereiro com solenidade de lançamento ao meio dia e partida de abertura na parte da tarde no Sete de São Caetano. Dentro de campo se enfrentam as equipes do Sete, campeão de 2018 e o Esperança de Rui Barbosa. A rodada será completada no dia 10 de fevereiro, quando jogam em Linha 32, Cruzeiro x Rui Barbosa e em Picada Arroio do Meio, Amigos x Forquetense.

SELEÇÃO DA LAFA

SELEÇÃO “A” - goleiros, Mateus (Rui Barbosa) e Lima (Sete); lateral direito, João Pedro (Sete) e Djeferson (Rui Barbosa); zagueiros, Luiz (Sete), Júlio (Rui Barbosa), Pastel (Sete) e Mica (Amigos); lateral esquerdo: Ismael (Sete) e Bruno (Rui Barbosa); centro-médio, Ninho (Rui Barbosa) e Mariano (Sete); meio-campo, Kica (Esperança), Dutra (Cruzeiro), China (Sete), Lucas Petry (Rui Barbosa), Andrei Trasel (Rui Barbosa) e João Plínio (Sete); atacantes, Diego Marder (Amigos), Tadeu (Sete), Diabinho (Rui Barbosa) e Teta (Sete).

SELEÇÃO “B” - goleiros, Moia (Esperança) e Martins (Amigos); lateral direito, Martim (Forquetense) e Rogério (Amigos); zagueiros, Eduardo (Amigos), Vladimir (Cruzeiro), Diego W. (Rui Barbosa) e Samuel (Forquetense); lateral esquerdo, Leonardo (Cruzeiro) e José Hammes (Esperança); centro-médio, Daia (Sete) e Maninho (Esperança); meio-campo, Edinho (Forquetense), Lucas (Forquetense), Polenta (Amigos), Caio (Esperança), Segato (Cruzeiro) e Cigano (Amigos); atacantes, Edu (Forquetense), Raí (Rui Barbosa), Djeison (Rui Barbosa) e Andrei Hilgert (Esperança).

Por daiane