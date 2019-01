Futebol Amador

O Campeonato Municipal de Futebol de Campo de Travesseiro promovido pela Liga Travesseirense de Futebol Amador (Litrafa), realizou no domingo, dia 23 de dezembro, os jogos da última rodada da fase de classificação. A rodada aconteceu no campo do Juventude de Três Saltos Alto, onde jogaram Cairu 0 x 2 SER Juventude, Picada Essig 1 x 0 Travesseirense e Juventude de Três Saltos Alto 1 x 5 São João. Encerrada a primeira fase a tabela de classificação apresenta a SER Juventude com 16p, Picada Essig 12p, Guarani de Barra do Fão 10p, Travesseirense 09p, São João 07p, Cairu 06p e Três Saltos com zero ponto.

Domingo, dia 6 de janeiro, começa a fase semifinal, quando jogam em Barra do Fão, Guarani x SER Picada Essig. A segunda partida da semifinal acontece no dia 13, em Travesseiro, quando jogam no campo da SER Juventude, SER Juventude x Travesseirense. Os jogos da volta acontecem nos domingos seguintes. No caso de dois resultados iguais na fase semifinal a decisão vai direto para os pênaltis.

Pai e filho – Durante a rodada do Campenato da Litrafa realizada em Picada Essig, o popular Gadão Grebin, morador de Três Saltos Baixo, que estava fardado com a camisa de segurança pela SER Picada Essig, aproveitou para fazer uma foto com o filho Grebin que atua com a camisa 11, como ponteiro esquerdo da SER Picada Essig. O momento foi de orgulho para o pai Gadão.

Por daiane